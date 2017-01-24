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Eczacıbaşı set vermedi!

Tarih24 Ocak 2017 , 19:10

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Eczacıbaşı set vermedi!

Uralochka-NTMK: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: DIVS Uralochka

Hakemler: Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti), Wim Cambre (Belçika)

Uralochka-NTMK: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Evdokimova (Karpol, Safonova)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Simge Aköz)

Setler: 11-25, 24-26, 24-26

Süre: 76 dakika (21, 28, 27)

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Rusya'nın Uralochka-NTMK ekibini 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, gruptaki 2. galibiyetini aldı. Uralochka-NTMK ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

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