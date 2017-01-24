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Fenerbahçe Polonya deplasmanında!
24 Ocak 2017 , 10:03
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Fenerbahçe, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Tauron MKS ile karşılaşacak.
C Grubu'nda karşılaştığı Fransa'dan St-Raphael Var VB ve Azerbaycan'dan Azerrail Bakü takımlarını 3-0'lık maçlar sonucunda mağlup eden sarı-lacivertli takım, lider konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe, statü gereği grup liderinin play-off'lara doğrudan yükseleceği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak, avantajını sürdürmeyi hedefliyor.
Polonya'nın Dabrowa Gornicza kentinde yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.
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