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Fenerbahçe Polonya deplasmanında!

Tarih24 Ocak 2017 , 10:03

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Fenerbahçe Polonya deplasmanında!

Fenerbahçe, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Tauron MKS ile karşılaşacak.

C Grubu'nda karşılaştığı Fransa'dan St-Raphael Var VB ve Azerbaycan'dan Azerrail Bakü takımlarını 3-0'lık maçlar sonucunda mağlup eden sarı-lacivertli takım, lider konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe, statü gereği grup liderinin play-off'lara doğrudan yükseleceği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak, avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Polonya'nın Dabrowa Gornicza kentinde yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

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