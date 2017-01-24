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Galatasaray 8'li finalin yolunu tuttu!
24 Ocak 2017 , 20:12
Haber: TAYYAR SÜMEN
GALATASARAY- VFM FRANCHES MONTAGNES: 3-0
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: VagniIlaria (İTA)- Kukashynau Uladzimir (BLR)
GALATASARAY: Leys (6), Jack (4), Gamze (4), Seda (9), Ruseva (8), Centoni (8), Nihan (L), Ada (7), Güldeniz (5) Ezgi (), Aslı (3), Nursevil (5)
VFM FRANCHES MONTAGNES: Edalman (2), Souyres (3), Busquets (8), Buchwalder (5), Kronenberg (8), Zaloznik (2), Donze (L), Rebetez (-), Castıglıone (1)
SETLER: 25-14, 25-23, 25-16
SÜRE: 69 Dk. (22, 26-21 )
SAYI: 75-53
RAKİP TAKIM HATASI: 16-24
SERVİS: 74-54
SERVİSTEN SAYI: 9-6
HATALI SERVİS: 10-6
MANŞET: 48-64
HATALI MANŞET: 6-9
HÜCUM: 77-86
HÜCUMDAN SAYI: 42-22
BLOKTAN SAYI: 8-1
2017 CEV Voleybol Bayanlar Kupası 16’lı Final rövanş karşılaşmasında İsviçre’nin VFM Franches Takımını set vermeden 3-0 mağlup eden Galatasaray 8’li finale yükseldi. Galatasaray 8’li finalde Slovenya takımları Nova KBM Branik Maribor- Calcit Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Galatasaray maçı ataktan 42, bloktan 8, servisten 9 ve rakip takım hatasından 16 aldığı sayı ile maçı kazandı. Maçın en skorer oyuncusu 9 sayı ile Seda oldu. Onu takım arkadaşlarından 8 sayı ile Centoni ve Ruseva takip etti.
GALATASARAY İLK SETİ ALIRKEN ZORLANMADI!
Deplasmanda oynadıkları ilk maçı 3-1 kazanan Galatasaray İstanbul Burhan Felek Salonu’nda oynadığı rövanş karşılaşması karşılıklı alınan sayı ve beraberlikle başladı. 7-7 beraberlik sonrası ilk teknik molayı ec sahibi Cim-Bom 8-7 önde geçti. Sonraki sürelerde Seda ve Centoni’nin etkili servis ve smaçlarıyla sayı farkını 4’e çıkarttı. İkinci teknik molayı da 16-12 önde kapadı. İkinci teknik mola sonrası libero Nihan çok iyi manşetler aldı. Pasör Gamze pas dağıtımı iyi yaptı. Smaçörleri de aldıkları pasları sayıya çevirince Galatasaray seti de 25-14 gibi farklı skorla alırken zorlanmadı.
ALINAN İKİNCİ SETİ GALATASARAY’I FİNALE TAŞIDI!
İsviçre rakibi karşısında ilk seti rahat kazanan Sarı-Kırmızılılar ikinci sete de iyi başladılar. Teknik molaları da 8-5 ve 16-14 önde tamamladılar. Bir ara Galatasaray rakibini hafife alınca rakipte sayıları buldu. Skor 21-20 oldu ve 24-23’e geldi. Rakip takımın smaçı Jack ve Nursevil’in bloğunda kalınca Galatasaray bu seti de 25-23 aldı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi. Alınan bu 2 set Cim-Bom’u 8’li finale taşıdı.
ÜÇÜNCÜ SETİ DE ALAN CİM-BOM MAÇI DA KOLAY KAZANDI!
İlk 2 seti alıp finalin yolunu tutan Galatasaray üçüncü sete de iyi başladı. Teknik molalara da 8-4 ve 16-9 önde giren Galatasaray bu seti de 25-16 zorlanmadan aldı. Set kaybetmeden 8’li finale yükselmenin sevincini yaşadılar.
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