Galatasaray 8'li finalin yolunu tuttu!

Haber: TAYYAR SMEN

GALATASARAY- VFM FRANCHES MONTAGNES: 3-0

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: VagniIlaria (TA)- Kukashynau Uladzimir (BLR)

GALATASARAY: Leys (6), Jack (4), Gamze (4), Seda (9), Ruseva (8), Centoni (8), Nihan (L), Ada (7), Gldeniz (5) Ezgi (), Asl (3), Nursevil (5)

VFM FRANCHES MONTAGNES: Edalman (2), Souyres (3), Busquets (8), Buchwalder (5), Kronenberg (8), Zaloznik (2), Donze (L), Rebetez (-), Castglone (1)

SETLER: 25-14, 25-23, 25-16

SRE: 69 Dk. (22, 26-21 )

SAYI: 75-53

RAKP TAKIM HATASI: 16-24

SERVS: 74-54

SERVSTEN SAYI: 9-6

HATALI SERVS: 10-6

MANET: 48-64

HATALI MANET: 6-9

HCUM: 77-86

HCUMDAN SAYI: 42-22

BLOKTAN SAYI: 8-1

2017 CEV Voleybol Bayanlar Kupas 16l Final rvan karlamasnda svirenin VFM Franches Takmn set vermeden 3-0 malup eden Galatasaray 8li finale ykseldi. Galatasaray 8li finalde Slovenya takmlar Nova KBM Branik Maribor- Calcit Ljubljana elemesinin galibi ile karlaacak. Galatasaray ma ataktan 42, bloktan 8, servisten 9 ve rakip takm hatasndan 16 ald say ile ma kazand. Man en skorer oyuncusu 9 say ile Seda oldu. Onu takm arkadalarndan 8 say ile Centoni ve Ruseva takip etti.

GALATASARAY LK SET ALIRKEN ZORLANMADI!

Deplasmanda oynadklar ilk ma 3-1 kazanan Galatasaray stanbul Burhan Felek Salonunda oynad rvan karlamas karlkl alnan say ve beraberlikle balad. 7-7 beraberlik sonras ilk teknik molay ec sahibi Cim-Bom 8-7 nde geti. Sonraki srelerde Seda ve Centoninin etkili servis ve smalaryla say farkn 4e kartt. kinci teknik molay da 16-12 nde kapad. kinci teknik mola sonras libero Nihan ok iyi manetler ald. Pasr Gamze pas datm iyi yapt. Smarleri de aldklar paslar sayya evirince Galatasaray seti de 25-14 gibi farkl skorla alrken zorlanmad.

ALINAN KNC SET GALATASARAYI FNALE TAIDI!

svire rakibi karsnda ilk seti rahat kazanan Sar-Krmzllar ikinci sete de iyi baladlar. Teknik molalar da 8-5 ve 16-14 nde tamamladlar. Bir ara Galatasaray rakibini hafife alnca rakipte saylar buldu. Skor 21-20 oldu ve 24-23e geldi. Rakip takmn sma Jack ve Nursevilin blounda kalnca Galatasaray bu seti de 25-23 ald. Set skorunu da 2-0 lehine evirdi. Alnan bu 2 set Cim-Bomu 8li finale tad.

NC SET DE ALAN CM-BOM MAI DA KOLAY KAZANDI!

lk 2 seti alp finalin yolunu tutan Galatasaray nc sete de iyi balad. Teknik molalara da 8-4 ve 16-9 nde giren Galatasaray bu seti de 25-16 zorlanmadan ald. Set kaybetmeden 8li finale ykselmenin sevincini yaadlar.