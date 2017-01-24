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Lider Vakıfbank Alman rakibini bekliyor!

Tarih24 Ocak 2017 , 10:02

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Lider Vakıfbank Alman rakibini bekliyor!

VakıfBank, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında yarın Almanya'nın Dresdner takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Rusya'nın Uralochka-NTMK takımını 3-1 ve Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2'lik skorlarla mağlup eden VakıfBank, D Grubu'nda lider durumda bulunuyor. 

Sarı-siyahlı takım, statü gereği grup liderinin play-off'lara doğrudan yükseleceği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde avantajını sürdürmek istiyor.

VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

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