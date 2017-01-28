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Çanakkale Belediye evinde güldü..
28 Ocak 2017 , 19:21
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Çanakkale Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1
Salon: Anafartalar
Hakemler: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Ceren Çınar, Gözde Dal İrgi, Jerkov, Kulan (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun)
Sarıyer Belediyespor: Alexis Crimes, Djerisilo, Esra Kırıcı Gümüş, Arelya Karasoy, Selin Hazal Uygur, Yaneva (Funda Bilgi, Zülfiye Derinbay, Çağla Erdem, Rida Erlalelitepe, Melike Yılmaz)
Setler: 25-15, 25-27, 25-19, 25-18
Süre: 109 dakika (24, 32, 27, 26)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
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