Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Bayanlar 1. Lig

Çanakkale Belediye evinde güldü..

Tarih28 Ocak 2017 , 19:21

Yorum
Çanakkale Belediye evinde güldü..

Çanakkale Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Salon: Anafartalar

Hakemler: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı

Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Ceren Çınar, Gözde Dal İrgi, Jerkov, Kulan (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun)

Sarıyer Belediyespor: Alexis Crimes, Djerisilo, Esra Kırıcı Gümüş, Arelya Karasoy, Selin Hazal Uygur, Yaneva (Funda Bilgi, Zülfiye Derinbay, Çağla Erdem, Rida Erlalelitepe, Melike Yılmaz)

Setler: 25-15, 25-27, 25-19, 25-18

Süre: 109 dakika (24, 32, 27, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri

ih