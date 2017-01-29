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Bursa deplasmanında kazanan Galatasaray
29 Ocak 2017 , 16:32
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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Joyce, Ivana, Horvath Aylin Sarıoğlu (Yaren Hatipoğlu, Merve Albayrak, Nikalina, Nuran İnce)
Galatasaray: Jack, Leys, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Gamze Alikaya, Centoni, (Nihan Güneyligil, Seda Aslanyürek, Ada Germen, Ruseva, Ezgi Arslan, Nursevil Aydınlar)
Setler: 15-25, 17-25, 25-18, 25-16, 12-15
Süre: 129 Dakika (25, 28, 28, 26, 22
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