Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Bayanlar 1. Lig

Bursa deplasmanında kazanan Galatasaray

Tarih29 Ocak 2017 , 16:32

Yorum
Bursa deplasmanında kazanan Galatasaray

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Joyce, Ivana, Horvath Aylin Sarıoğlu (Yaren Hatipoğlu, Merve Albayrak, Nikalina, Nuran İnce) 

Galatasaray: Jack, Leys, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Gamze Alikaya, Centoni, (Nihan Güneyligil, Seda Aslanyürek, Ada Germen, Ruseva, Ezgi Arslan, Nursevil Aydınlar)

Setler: 15-25, 17-25, 25-18, 25-16, 12-15 

Süre: 129 Dakika (25, 28, 28, 26, 22

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri

me