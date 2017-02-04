- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'a evinde şok!
04 Şubat 2017 , 18:35
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
Beşiktaş: 1 - Çanakkale Belediyespor: 3
Salon: Beşiktaş Akatlar
Hakemler: Nurper Özbar, Bülent Bozkurt
Beşi̇ktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Merve Gülaç, Yasemin Güveli, Gizem Giraygil, Dilara Bilge)
Çanakkale Beledi̇yespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Jerkov, Gözde Dal, Ceren Kestirengöz, Kulan (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Cınar, Şule Yetimoğlu)
Setler: 25-19, 20-25, 18-25, 20-25
Süre: 104 dakika (26, 26, 24, 28)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çanakkale Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar