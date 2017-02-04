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Beşiktaş'a evinde şok!

Tarih04 Şubat 2017 , 18:35

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Beşiktaş'a evinde şok!

Beşiktaş: 1 - Çanakkale Belediyespor: 3

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Nurper Özbar, Bülent Bozkurt

Beşi̇ktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Merve Gülaç, Yasemin Güveli, Gizem Giraygil, Dilara Bilge)

Çanakkale Beledi̇yespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Jerkov, Gözde Dal, Ceren Kestirengöz, Kulan (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Cınar, Şule Yetimoğlu)

Setler: 25-19, 20-25, 18-25, 20-25

Süre: 104 dakika (26, 26, 24, 28)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çanakkale Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

 

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