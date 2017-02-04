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Galatasaray zorlanmadı..
04 Şubat 2017 , 18:33
Seramiksan: 0 - Galatasaray: 3
Salon: Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Cihat Küçükboyacı
Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Selime İlyasoğlu, Tow-Arnett, Meryem Boz, Nikolova, Krsmanovic (Sedef Sazlıdere, Elif Kavrar, Sıla Çalışkan, Gamze Türk)
Galatasaray: Centoni, Güldeniz Önal, Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Seda Aslanyürek, Hristina)
Setler: 20-25, 20-25, 18-25
Süre: 80 dakika (28, 27, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Seramiksan'ı 3-0 mağlup etti.
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