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Halkbank deplasmanda kazandı..
04 Şubat 2017 , 19:48
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Sarıyer Belediyespor: 1 - Halkbank: 3
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Yılmaz Duman
Sarıyer Belediyespor: Selin Uygur, Arelya Karasoy, Yaneva, Crimes, Djersilo, Esra Kırıcı (Funda Bilgi, Rida Erlalelitepe, Zülfiye Derinbay, Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever)
Halkbank: Ceyda Durukan, Aslıhan Kılıç, Starcevic, Grigoreva, Yeliz Basa, Salas Rosel (Derya Çayırgan, Seda Uslu, Burcu Yüzgenç, Hande Şimşek)
Setler: 25-15, 20-25, 13-25, 25-27
Süre: 113 dakika (24, 30, 25, 34)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında, Ankara temsilcisi Halkbank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
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