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İdmanocağı evinde güldü..

Tarih04 Şubat 2017 , 17:40

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İdmanocağı evinde güldü..

İdmanocağı: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

Salon: 19 Mayıs

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Erdal Tezel

İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowronska, Sanchez, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Matienko, Ece Hocaoğlu)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Prokopic, Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Nuran İnce)

Setler: 26-24, 11-25,  26-24, 25-23

Süre: 111 dakika (29, 21, 31, 30)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında İdmanocağı, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yend

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