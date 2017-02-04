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İdmanocağı evinde güldü..
04 Şubat 2017 , 17:40
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İdmanocağı: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1
Salon: 19 Mayıs
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Erdal Tezel
İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowronska, Sanchez, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Matienko, Ece Hocaoğlu)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Prokopic, Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Nuran İnce)
Setler: 26-24, 11-25, 26-24, 25-23
Süre: 111 dakika (29, 21, 31, 30)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında İdmanocağı, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yend
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