Zorlu karşılaşmanın galibi Fenerbahçe

Haber: TAYYAR SÜMEN

ECZACIBAŞI VİTRA- FENERBAHÇE: 2-3

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Serdar Nışancıoğlu- Tayfun Şener

ECZACIBAŞI VİTRA: Nilay (-), Larson (19), Büşra (5), Boskovic (13), Kosheleva (22), Ceylan (5), Gülden (L), Simge (-), Hande (3), Neslihan (7), Ognjenovic (4),

FENERBAHÇE: Ezgi (2), Kim (26), Dicle Nur (9), Maret (5), Natalia (21), Eda (14), Melis (L), Merve (L), Polen (5), Nootsara (-), Şeyma (-), Bahar (-)

SETLER: 21-25, 25-18, 20-25, 25-23, 14-16

SÜRE: 125 Dk. (27, 26, 27, 27, 18)

SAYI: 105-107

RAKİP TAKIM HATASI: 28-26

SERVİS: 106-106

SERVİSTEN SAYI: 5-4

HATALI SERVİS: 11-13

MANŞET: 93-95

HATALI MANŞET: 10-10

HÜCUM: 136-150

HÜCUMDAN SAYI: 65-66

BLOKTAN SAYI: 8-12

2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi 1. Etap 2. Devre 14. Hafta rövanş karşılaşması salonu dolduran seyircilerin söylediği İzmir marşı ile başladı. Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Eczacıbaşı Vitra’yı 3- 2 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe bu galibiyet ile rövanşı da almış oldu. Yaptığı 14 maçta 11. galibiyete imzasını atan Fenerbahçe puanını da 34.36’ya yükseltti. Sıralamada da 3. Sırada yerinde kaldı. 34.87 puanı olan Eczacıbaşı Vitra da 2. Sırada yerini korudu.

KIRAN KIRANA GEÇEN SETİ KONUK TAKIM FENERBAHÇE ALDI!

Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, Federasyon Asbaşkanı Ahmet Göksu, Suat Güler ve Federasyon Üyesi Kurtaran Mumcu, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Oktar Tertemiz ile her iki takımın yöneticilerin de izlediği karşılaşma büyük bir çekişme içerisinde kıran, kırana başladı, öyle de bitti. İlk setin ilk teknik molasını konuk takım Fenerbahçe 7-8 önde geçti. Teknik mola sonrası da maç karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle sürdü. İkinci teknik molayı ise ev sahibi Eczacıbaşı 16-15 önde kapadı. Sonraki sürelerde de takımlar hız kesmedi. Aynı hızla devam eden seti konuk takım Fenerbahçe 21-25 aldı. Kim 6, Natalia 5 ve Dicle Nur’un da bloktan aldığı 2 sayı Fenerbahçe’nin seti almasında büyük rol oynadı.

ECZACIBAŞI 2. SETİ ZORLANMADAN ALDI, BERABERLİĞİ SAĞLADI!

İlk seti kıl payı kaybeden ev sahibi Eczacıbaşı Vitra ikinci sete hızlı başladı. Teknik molaları da 8-5 ve 16-12 önde tamamladı. Sonraki sürelerde de harika bir oyun ortaya koyan turuncu-beyazlılar seti 28- 18 gibi farklı skorla alırken zorlanmadılar. Bu seti Eczacıbaşı Kosheleva 8, Larson 6, Boskovic 4, Ceylan 2 ve rakip takımın hatasından aldıkları 5 sayı ile kazandı.

ÜÇÜNCÜ SETİ ALAN FENERBAHÇE SET SKORUNU LEHİNE ÇEVİRDİ!

İkinci seti kaybeden Fenerbahçe üçüncü sete daha iyi başlayan taraf oldu. Teknik molaları da 3’er sayılık farkla 5-8 ve 13-16 önde bitirdi. Fener’in melekleri teknik mola sonrası da Natalia, Eda, Kim ve Dicle Nur ile sayı farkını korudu. Bloktan aldıklar 3 ve servisten de aldıkları 2 sayı ile seti de 20-25 aldı. Set skorunu da 2-1 lehine çevirdi.

ECZACI SETİ ALDI. MAÇI DA FİNAL SETİNE TAŞIDI!

Her seti büyük çekişme ve heyecan içerisinde geçen maçın dördüncü seti de karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. Teknik molalara 2’şer sayılık fark ile Fenerbahçe 6-8 ve 14-16 önde girdi. Eczacıbaşı 17-17’de beraberliği sağladı. 18-17 öne geçti. Sayı farkını 3’e çıkarttı. Skor da 21-18 oldu. Eczacı üç sayılık farkı korudu. Skoru da 23-20 lehine çevirdi. Fenerbahçe sayı farkını 1’e indirdi. Sor 24-23 oldu. Larson’un smaçı Eczacıbaşı’na seti 25-23 kazandırdı. 2-2 beraberliği sağladı.

FİNAL SETİNİ KAZANAN FENERBAHÇE MAÇI DA KAZANDI!

Eczacıbaşı dördüncü seti alıp maçı final setine taşıdıysa da son anda yaptığı 2 hata seti Fenerbahçe’ye 14-16 maçı da 2-3 kazandırdı. Bu sette diğer setler gibi büyük çekişme ve heyecan içerisinde geçti. Saha değişimini, 7-8 Fenerbahçe önde geçti. Eczacıbaşı14-14 de beraberliği sağladıysa da seti Fenerbahçe 14-16 maçı da 2-3 kazandı. Rövanşı da almış oldu.