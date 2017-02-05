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Vakıfbank namağlup ilerliyor..
05 Şubat 2017 , 15:00
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Nilüfer Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Sadettin Deneri
Nilüfer Belediyespor: Iryna, Tetyana, Bytsenko, Janset, Duygu Düzceler, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Elif Merve Kapkıran)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Melis Durul, Lonneke, Naz Aydemir Akyol, Kimberly (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Zhu, Milena)
Setler: 19-25, 23-25, 13-25
Süre: 77 dakika (23, 30, 24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
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