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Bursa Nilüfer Belediyespor'dan transfer
06 Şubat 2017 , 10:00
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Bursa Nilüfer Belediyespor'da antrenörlük görevine Rus asıllı Azerbaycanlı Inessa Korkmaz getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir süredir takımı çalıştıran Korkmaz ile ilgili evrak Rusya Voleybol Federasyonundan geldi. Evrakın gelmesi üzerine Inessa Korkmaz ile resmi sözleşme imzalandı.
Azerbaycanlı antrenör, bir süredir takımla çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, "Sporcular ve teknik kadro olarak amacımız tehlikeli bölgenin dışına çıkmak. Tüm çalışmamızı ve planlamalarımızı bunun üstüne yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bursa Nilüfer Belediyespor, antrenör Atay Doğu ile geçen ay yollarını ayırmıştı.
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