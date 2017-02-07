Aslan çeyrek finale göz kırptı!

HABER: TAYYAR SÜMEN

GALATASARAY- NOVA KBM BRANİK MARİBOR: 3-0

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ragazzini Riccardo (İTA), Bartula Gustin Ivana (BIH)

GALATASARAY: Leys (10), Jack (12), Gamze (2), Seda (9), Ruseva (5), Centoni (14), Nihan (L), Aslı (-), Güldeniz (-), Nursevil (1),

NOVA KBM BRANİK MARİBOR: Kaucic (1), Najdic (1), Sobocan (15), Planinsec (7), Vavk (8), Blagne (12), Koskelo (L), Jerala (-), Pintar (1), Milosavijevic (-),

SETLER: 25- 23, 25-19, 25-10

SÜRE: 68 Dk. (25,23, 20 )

SAYI: 75-57

RAKİP TAKIM HATASI: 22-12

SERVİS: 74-58

SERVİSTEN SAYI: 5-3

HATALI SERVİS: 7-12

MANŞET: 46-67

HATALI MANŞET: 3-5

HÜCUM: 77-96

HÜCUMDAN SAYI: 38-37

BLOKTAN SAYI: 10-5

2017 CEV Kupası Bayanlar 8’li Final ilk karşılaşmasında Slovenya temsilcisi Nova KBM Brank Maribor’u konuk eden Galatasaray çıkarttığı başarılı oyunuyla maçı 3- kazandı. 23 Şubat 2017 tarihinde Slovenya’da oynayacakları rövanş maçı için de büyük avantaj sağladı. Galatasaray maçı ataktan 38, servisten 5, bloktan10 ve rakip takım hatasından da aldığı 22 sayı ile kazandı. Maçın en skorer oyuncusu rakip takımdan Sobocan oldu. Onu 14 sayı ile Galatasaray’dan Centoni ve 12 sayı ile Jack, 12 sayı ile rakip takımdan Blagne takip etti.

BERABELİKLERLE SÜREN İLK SETİ CİM-BOM ALDI!

Galatasaray 16’lı finalde İsviçre’nin VFM Franches Montognes takımını deplasmanda 3-1, kendi sahasında da 3-0 mağlup edip 8’li finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, 8’li finalin ilk karşılaşmasında da konuk ettiği Nova KBM Branik karşısında da maça iyi başladı. İlk teknik molayı da 8-4 önde geçti. Rakip takım teknik mola sonrası etkili servis ve Sobocan’ın smaçlarıyla Cim-Bom’u 13-13’de yakaladı. 15-15 berberlik sonrası ikinci teknik molayı 15-16 önde tamamladı. Sonraki süreler karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle devam etti. Cim-Bom rakibini 16-16’da yakaladı. Skoru 19-17 lehine çevirdi. 2 sayılık farkı koruyan Galatasaray seti de 25-23 aldı.

2 VE 3. SETLERİ FARKLI KAZANAN CİM-MAÇI DA KOLAY KAZANDI!

İlk sette rakibi karşısında zor anlar yaşayan Galatasaray ikinci sete hızlı başladı. Teknik molaları da 8-4 ve 16-10 farklı önde geçti. Teknik molalar sonrası da sayı farkını koruyan cim-bom seti de 25-19 alırken zorlanmadı. Aynı hızla üçüncü sete de başlayan sarı- kırmızılılar, bu setin de teknik molalarını 8-3 ve 16-7 gibi farklı önde geçtiler. Sonraki sürelerde de üstün oyununu sürdüren Galatasaray seti 10 sayılık fark ile 25-15 maçı da 3-0 kazandı. Rövanş için de büyük avantaj sağladı.