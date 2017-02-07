- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Final oynamak istiyoruz"
07 Şubat 2017 , 11:25
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın sahasında Rusya'nın Uralochka-NTMK ekibiyle karşılaşacak.
Grupta yaptığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet alan Eczacıbaşı VitrA, bir diğer Türk temsilcisi VakıfBank'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Konuk ekip ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
- Neslihan Demir Güler: "Final oynamak istiyoruz"
Eczacıbaşı VitrA'nın takım kaptanı Neslihan Demir Güler, organizasyonda final oynamak istediklerini belirtti.
Yoğun bir maç programıyla yollarına devam ettiklerini kaydeden deneyimli voleybolcu, "Gruptaki son maçta yine Uralochka-NTMK ile oynamıştık. Deplasmanda set vermeden galip gelmek bizi çok memnun etmişti. Sahamızdaki maçtan da aynı skorla ayrılmak istiyoruz. Tüm voleybolseverleri bizi desteklemeleri için maçımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar