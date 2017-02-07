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Vakıfbank Almanya deplasmanında!

Tarih07 Şubat 2017 , 11:26

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Vakıfbank Almanya deplasmanında!

VakıfBank, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Almanya'nın Dresdner takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Oynadığı 3 maçı da kazanan VakıfBank, D Grubu'nda lider durumda bulunuyor. 

İstanbul'da rakibiyle yaptığı maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlı takım, statü gereği grup liderinin play-off'lara doğrudan yükseleceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde avantajını sürdürmek istiyor.

Dresden şehrindeki Margon Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

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