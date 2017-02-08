Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Bayanlar 1. Lig

Çanakkale Belediye veda etti..

Tarih08 Şubat 2017 , 00:02

Yorum
Çanakkale Belediye veda etti..

Olympiakos: 3 - Çanakkale Belediyespor: 2

Salon: Melina Merkouri RENTIS

Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)

Olympiakos: Hippe, Lazarevic, Lamprousi, Christodoulou, Malasai, Giota (Konomi,Vlachaki, Tsima)

Çanakkale Belediyespor: Jerkov, Gözde Dal, Ceren Kestirengöz, Kulan, Beyza Arıcı, Seda Türkkan (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun, Ceren Çınar, Hande Şahbaz, Sinem Barut)     

Setler: 19-25, 25-17, 21-25, 25-14, 16-14

Süre: 117 dakika (23, 25, 27, 22, 20)

Çanakkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı ilk maçı da 3-2 kaybeden Çanakkale Belediyespor, kadın voleybolunda Avrupa'nın 3 numaralı organizasyonuna veda etti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri

ih