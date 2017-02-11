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Bursa BB evinde rahat!
11 Şubat 2017 , 20:00
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Seramiksan: 1
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, Da Silva Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, İkbal Merve Albayrak)
Seramiksan: Selime İlyasoğlu, Krsmanovic, Cansu Aydınoğulları, Nizetich, Tow-Arnett, Meryem Boz (Sedef Sazlıdere, Elif Kavrar, Sıla Çalışkan, Nikolova, Gamze Türk)
Setler: 25-23, 25-13, 20-25, 25-22
Süre: 109 dakika (26, 24, 32, 27)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan'ı 3-1 yendi.
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