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Bursa BB evinde rahat!

Tarih11 Şubat 2017 , 20:00

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Bursa BB evinde rahat!

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Seramiksan: 1

Salon:  Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, Da Silva Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, İkbal Merve Albayrak)

Seramiksan: Selime İlyasoğlu, Krsmanovic, Cansu Aydınoğulları, Nizetich, Tow-Arnett, Meryem Boz (Sedef Sazlıdere, Elif Kavrar, Sıla Çalışkan, Nikolova, Gamze Türk)

Setler:  25-23, 25-13, 20-25, 25-22

Süre: 109 dakika (26, 24, 32, 27)

 

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan'ı 3-1 yendi.

 

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