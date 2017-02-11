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Eczacıbaşı zorlandı ama kazandı!
11 Şubat 2017 , 18:23
Çanakkale Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Salon: Anafartalar
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Mia Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana Kulan (Buse Kayacan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Rachael Adams, Hande Baladin, Güler Demir, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Maja Ognjenovic (Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Tijana Boskovic, Nilay Özdemir)
Setler: 28-30, 23-25, 25-15, 14-25
Süre: 104 dakika (31, 28, 22, 23)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
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