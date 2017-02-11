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Eczacıbaşı zorlandı ama kazandı!

Tarih11 Şubat 2017 , 18:23

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Eczacıbaşı zorlandı ama kazandı!

Çanakkale Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Salon: Anafartalar 

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Mia Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana Kulan (Buse Kayacan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Rachael Adams, Hande Baladin, Güler Demir, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Maja Ognjenovic (Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Tijana Boskovic, Nilay Özdemir) 

Setler: 28-30, 23-25, 25-15, 14-25

Süre: 104 dakika (31, 28, 22, 23) 

 

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi. 

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