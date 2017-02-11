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Fenerbahçe rahat kazandı

Tarih11 Şubat 2017 , 14:44

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Fenerbahçe rahat kazandı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, İdmanocağı'nı 3-0 yendi. 

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Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ramazan Çevik, Yılmaz Duman

Fenerbahçe: Şeyma Ercan, Dicle Babat, Balkestein, Perreira, Bahar Guidetti, Ezgi Dilik (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Ergül Avcı)

İdmanocağı: Kübra Kegan, Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowranska, Sanchez (Ayça İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Matienko, Ece Hocaoğlu)

Setler: 25-12, 25-16, 25-21

Süre: 74 dakika (22, 24, 28)

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