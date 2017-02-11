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Fenerbahçe rahat kazandı
11 Şubat 2017 , 14:44
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- Fenerbahçe
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, İdmanocağı'nı 3-0 yendi.
- Detaylar -
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ramazan Çevik, Yılmaz Duman
Fenerbahçe: Şeyma Ercan, Dicle Babat, Balkestein, Perreira, Bahar Guidetti, Ezgi Dilik (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Ergül Avcı)
İdmanocağı: Kübra Kegan, Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowranska, Sanchez (Ayça İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Matienko, Ece Hocaoğlu)
Setler: 25-12, 25-16, 25-21
Süre: 74 dakika (22, 24, 28)
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