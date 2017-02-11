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Galatasaray set vermeden kazandı
11 Şubat 2017 , 15:46
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Galatasaray, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Detaylar -
Salon: GS Park
Hakemler: Ramazan Demiröz, Barış Sümen
Galatasaray: Seda Aslanyürek, Güldeniz Önal, Ruseva, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç (Nihan Güneyligil, Jack, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)
Nilüfer Belediyespor: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Bytsenko, Janset Erkul, Trushkina, Kozlova (Dilara Bağcı, Ceyda Aktaş)
Setler: 27-25, 25-20, 25-13
Süre: 79 dakika (30, 27, 22)
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