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Galatasaray set vermeden kazandı

Tarih11 Şubat 2017 , 15:46

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Galatasaray set vermeden kazandı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında Galatasaray, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

- Detaylar -

Salon: GS Park

Hakemler: Ramazan Demiröz, Barış Sümen

Galatasaray: Seda Aslanyürek, Güldeniz Önal, Ruseva, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç (Nihan Güneyligil, Jack, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)

Nilüfer Belediyespor: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Bytsenko, Janset Erkul, Trushkina, Kozlova (Dilara Bağcı, Ceyda Aktaş)

Setler: 27-25, 25-20, 25-13

Süre: 79 dakika (30, 27, 22)

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