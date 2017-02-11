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Halkbank Beşiktaş'ı devirdi!
11 Şubat 2017 , 20:29
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Halkbank: 3 - Beşiktaş: 1
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Seda Zeynep Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Salas, Iuliia, (Derya Çayırgan, Yeliz Başa Aşkan)
Beşiktaş: Kseniya, Çağla Akın, Rousseaux, Zehra Güneş, Van Hecke, Tuğbas Şenoğlu, (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)
Setler: 17-25, 25-11, 25-21, 25-22
Süre: 117 dakika (28, 25, 29, 35)
Vestel Venus Sultanlar Voleybol Ligi'nde Halkbank, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
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