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Halkbank Beşiktaş'ı devirdi!

Tarih11 Şubat 2017 , 20:29

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Halkbank Beşiktaş'ı devirdi!

Halkbank: 3 - Beşiktaş: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Seda Zeynep Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Salas, Iuliia, (Derya Çayırgan, Yeliz Başa Aşkan)

Beşiktaş: Kseniya, Çağla Akın, Rousseaux, Zehra Güneş, Van Hecke, Tuğbas Şenoğlu, (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)

Setler: 17-25, 25-11, 25-21, 25-22

Süre: 117 dakika (28, 25, 29, 35) 

Vestel Venus Sultanlar Voleybol Ligi'nde Halkbank, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

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