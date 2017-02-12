- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Vakıfbank doludizgin!
12 Şubat 2017 , 15:03
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
- Vakıfbank
VakıfBank: 3 -Sarıyer Belediyespor: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Ayata, Esat Danzilli
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Kimberly, Melis Gürkaynak, Melis Durul, Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Özbay, Lonneke, Cansu Çetin)
Sarıyer Belediyespor: Arelya Karasoy, Yaneva, Crimes, Djerisilo, Rida Erlalelitepe, Melike Yılmaz (Sinem Bayazıt, Funda Bilgi, Esra Kırıcı, Zülfiye Derinbay, Miniriye Vatansever, Çağla Erdem)
Setler: 25-18, 25-20, 25-17
Süre: 83 dakika (28, 29, 26)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Ligde 15. maçını da kazanan sarı-siyahlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
- Vakıfbank
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar