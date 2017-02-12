Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Bayanlar 1. Lig

Vakıfbank doludizgin!

Tarih12 Şubat 2017 , 15:03

Yorum
Vakıfbank doludizgin!

VakıfBank: 3 -Sarıyer Belediyespor: 0

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Ayata, Esat Danzilli

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Kimberly, Melis Gürkaynak, Melis Durul, Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Özbay, Lonneke, Cansu Çetin)

Sarıyer Belediyespor: Arelya Karasoy, Yaneva, Crimes, Djerisilo, Rida Erlalelitepe, Melike Yılmaz (Sinem Bayazıt, Funda Bilgi, Esra Kırıcı, Zülfiye Derinbay, Miniriye Vatansever, Çağla Erdem)

Setler:  25-18, 25-20, 25-17

Süre: 83 dakika (28, 29, 26)

 

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Ligde 15. maçını da kazanan sarı-siyahlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri

me