İdmanocağı'nda galibiyet hesapları!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde Çanakkale Belediyespor’u konuk edecek İdmanocağı'nda, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

İdmanocağı Antrenörü Reşat Arığ yaptığı açıklamada, Çanakkale Belediyespor maçında mutlak galip gelmeleri gerektiğini söyledi.

Arığ, Fenerbahçe maçında istedikleri gibi bir oyun sergileyemediklerini ifade ederek, "Çanakkale Belediyespor takımını sahamızda yenmeliyiz. Bu bizim için çok önemli. Play-off'dan oldukça uzaklaştık, bu saatten sonra puan kaybına tahammülümüz yok." dedi.

Zaman zaman uyum sorunu yaşadıklarını ifade eden Arığ, ilk yarıda Çanakkale'de oynadıkları müsabakada iyi bir performans sergilediklerini anımsattı.

Yabancı oyuncuların takıma yeni katılmalarından dolayı uyum sorunu yaşadıklarını belirten Arığ, "Yeni transferlerimizin katkılarından memnunuz . İyi bir mücadele ve taraftarlarımızın da desteğiyle Çanakkale Belediyespor’u yenerek, Halkbank maçına moralli gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Arığ, önlerindeki maçları kayıpsız geçmek istediklerini vurgulayarak, "Bazı maçlarda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Bu karşılaşmadan itibaren iyi oyunumuzu skora yansıtarak, galip gelmeyi istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.