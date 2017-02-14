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Voleybolda 16. hafta programı!
14 Şubat 2017 , 11:35
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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16. haftanın maç programı şöyle:
15.00 İdmanocağı-Çanakkale Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
16.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-Halkbank (Eczacıbaşı)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)
19.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji Arena)
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