Voleybolda 16. hafta programı!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16. haftanın maç programı şöyle:

15.00 İdmanocağı-Çanakkale Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

16.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Eczacıbaşı VitrA-Halkbank (Eczacıbaşı)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji Arena)