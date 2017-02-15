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Çekişmeli maç Seramiksan'ın!

Tarih15 Şubat 2017 , 20:47

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Çekişmeli maç Seramiksan'ın!

Nilüfer Belediyespor: 2- Seramiksan: 3

Salon: Cengiz Göllü  

Hakemler: Nurper Özbar, Yasin Okumuş  

Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Trushkina, Kozlova, Bytsenko, Janset Cemre Erkul, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Ceyda Aktaş)

Seramiksan: Selime İlyasoğlu, Krsmanovic, Cansu Aydınoğulları, Nizetich, Toe-Arnett, Meryem Boz (Sedef Sazlıdere, Sıla Çalışkan, Nikolova, Gamze Türk)

Setler: 27-25, 32-30, 22-25, 23-25, 8-15

Süre: 141 dakika (30, 38, 32, 27, 14)

 Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Seramiksan deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.

 

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