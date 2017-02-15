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Çekişmeli maç Seramiksan'ın!
15 Şubat 2017 , 20:47
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Nilüfer Belediyespor: 2- Seramiksan: 3
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Nurper Özbar, Yasin Okumuş
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Trushkina, Kozlova, Bytsenko, Janset Cemre Erkul, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Ceyda Aktaş)
Seramiksan: Selime İlyasoğlu, Krsmanovic, Cansu Aydınoğulları, Nizetich, Toe-Arnett, Meryem Boz (Sedef Sazlıdere, Sıla Çalışkan, Nikolova, Gamze Türk)
Setler: 27-25, 32-30, 22-25, 23-25, 8-15
Süre: 141 dakika (30, 38, 32, 27, 14)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Seramiksan deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.
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