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Eczacıbaşı evde güldü!
15 Şubat 2017 , 20:54
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Eczacıbaşı VitrA: 3 - Halkbank: 1
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Neslihan Güler, Koshaleva, Addams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Boskovic, Simge Aköz, Nilay Özdemir)
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç, Salas, Grigoreva (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Yeliz Basa, Aslıhan Kılıç, Fulden Ural)
Setler: 26-24, 22-25, 25-19, 25-18
Süre: 116 dakika (29, 28,30 ,29)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Halkbank'ı 3-1 yendi.
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