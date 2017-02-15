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Eczacıbaşı evde güldü!

Tarih15 Şubat 2017 , 20:54

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Eczacıbaşı evde güldü!

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Halkbank: 1

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Neslihan Güler, Koshaleva, Addams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Boskovic, Simge Aköz, Nilay Özdemir)

Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç, Salas, Grigoreva (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Yeliz Basa, Aslıhan Kılıç, Fulden Ural)

Setler: 26-24, 22-25, 25-19, 25-18

Süre: 116 dakika (29, 28,30 ,29)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Halkbank'ı 3-1 yendi. 

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