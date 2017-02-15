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Fenerbahçe set vermedi!
15 Şubat 2017 , 21:46
Fenerbahçe: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Fenerbahçe: Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar, Kom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horbath, Polopokpic, Da Silva (Ceren Cihan, Merve Tanıl, Nuran İnce, Bashenokova)
Setler: 25-22, 25-17, 31-29
Süre: 89 dakika (26, 28, 35)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
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