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Fenerbahçe set vermedi!

Tarih15 Şubat 2017 , 21:46

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Fenerbahçe set vermedi!

Fenerbahçe: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Metro Enerji

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar, Kom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horbath, Polopokpic, Da Silva (Ceren Cihan, Merve Tanıl, Nuran İnce, Bashenokova)

Setler: 25-22, 25-17, 31-29

Süre: 89 dakika (26, 28, 35)

 

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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