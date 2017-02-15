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Galatasaray set vermedi!
15 Şubat 2017 , 20:34
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı takım setleri 22-25, 22-25 ve 17-25'lik sonuçlarla önde tamamladı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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