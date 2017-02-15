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İdmanocağı evinde kazandı

Tarih15 Şubat 2017 , 17:55

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İdmanocağı evinde kazandı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

İdmanocağı: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1

Salon: Trabzon 19 Mayıs

Hakemler: Zeki Bocutcu, Akif Kabak

İdmanocağı: Sanchez, Birgül Güler, Kübra Kegan, Kicka, Neşve Büyükbayram, Skowronska (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Ece Hocaoğlu, Matienko)

Çanakkale Belediyespor: Kulan, Beyza Arıcı, Jerkov, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz (Buse Kayacan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar)

Setler: 25-19, 25-17, 20-25, 25-18

Süre: 103 dakika (28, 24, 27, 24) 

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