- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İdmanocağı evinde kazandı
15 Şubat 2017 , 17:55
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
İdmanocağı: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1
Salon: Trabzon 19 Mayıs
Hakemler: Zeki Bocutcu, Akif Kabak
İdmanocağı: Sanchez, Birgül Güler, Kübra Kegan, Kicka, Neşve Büyükbayram, Skowronska (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Ece Hocaoğlu, Matienko)
Çanakkale Belediyespor: Kulan, Beyza Arıcı, Jerkov, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz (Buse Kayacan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar)
Setler: 25-19, 25-17, 20-25, 25-18
Süre: 103 dakika (28, 24, 27, 24)
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller