Vakıfbank'a rakip dayanmıyor!

HABER: TAYYAR SÜMEN

BEŞİKTAŞ- VAKIFBANK: 0-3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ramazan Demiröz- Emre Özkur

BEŞİKTAŞ: Rousseaux 10, Zehra 1, Hecke 5, Tuğba 10, Kseniya 4, Çağla -, Bihter (L), Dilara 8, Gizem -,

VAKIFBANK: Gözde 5, Milena 6, Lonneke 10, Zhu 21, Kübra 14, Naz 3 Gizem (L), Cansu Özbay-, Kımberly 1, Cansu Çetin -, Melis 3.

SETLER: 28-30, 12-25, 14-25

SÜRE: 90 Dk. (36, 28,26 )

SAYI: 54-80

RAKİP TAKIM HATASI: 16-17

SERVİS: 56-79

SERVİSTEN SAYI: 1-6

HATALI SERVİS: 7-4

MANŞET: 74-49

HATALI MANŞET: 5-1

HÜCUM: 102-85

HÜCUMDAN SAYI: 34-40

BLOKTAN SAYI: 3-17

VAKIFBANK’A RAKİP DAYANMIYOR!

2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi 1. Etap 2. Devre 16. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş’ı deplasmanda çıkarttığı başarılı oyunuyla set vermeden 3-0 mağlup eden Vakıfbank yenilgisiz liderliğini bu hafta da sürdürdü. Beşiktaş ise 2. Devre üst, üste 4. Mağlubiyetini aldı. 16 maçta 7 galibiyete karşılık 9. Mağlubiyetini alan siyah- beyazlılar 19.72 puanla 8. Sırada yerinde kaldı.

Vakıfbank ise yaptığı 16 karşılaşmada 16 galibiyet alıp puanını da 49.08’e yükseltirken rakiplerinden 48 set aldı, rakiplerine ise sadece 4 set verdi. Vakıfbank maçı ataktan 40, bloktan 17, servisten 6 ve rakip takım hatasından da aldığı 17 sayı ile kazandı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 21 sayı ile Vakıfbank’tan Zhu oldu. Onu 14 sayı ile Kübra takip etti.

BEŞİKTAŞ AVANTAJI KULLANAMADI, SETİ VAKIFBAK ALDI!

Maç karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı, İlk teknik molayı 7-7 beraberlik sonrası Beşiktaş 8-7 önde geçti. Vakıfbank rakibini 8-8’de yakaladı. 11-11 beraberlik sonrası sayı farkını artıran Vakıfbank ikinci teknik molayı 12-16 önde kapadı. Teknik mola sonrası maçı bırakmayan siyah-beyazlılar rakibini 18-18’de yakaladı. 19-18 öne geçti. Sonraki sürelerde Beşiktaş skoru 24- 22 yaptı. Set sayısını alamayınca Vakıfbank skoru 24-23’e getirdi. Zhu’nun smaçı ile Vakıfbank skor 24-24 yaptı. Kübra’nın bloku Vakıfbank’ı 24-25 öne geçirdi. Beşiktaş blok ile 25-25 beraberliği sağladı. Beraberlikler 28-28’e kadar sürdü. Üst, üste 2 sayı alan Vakıfbank geriden geldiği seti 28-30 aldı.

İLK SETTE ZORLANAN VAKIFBANK 2. SETTE RAKİBİNE NEFES ALDIRMADI!

İlk sette çok iyi bir oyun ortaya koyan Beşiktaş ikinci sette sanki sahada yoktu, Hatalar üzerine hatalar yapınca Vakıfbank oyuna hızlı başladı. Etkili servis ve smaçlarla adeta rakibine nefes aldırmadı. Bu setin teknik molalarına 4-8 ve 9-16 önde girdi. Sonraki sürelerde aynı hızla oyuna devam eden Sarı-siyahlılar bu seti de 13 sayılık fark ile 12-25 aldı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi.

ÜÇÜNCÜ SETİ DE FARKLI ALAN VAKIBANK MAÇI DA KAZANDI!

İki set almanın büyük avantajı ile sahaya çıkan Vakıfbank üçüncü sete de hızlı başladı. Üs, üste aldığı sayılarla skoru 0-5 yaptı, İlk teknik molayı da 1-8 önde tamamladı. Sonraki sürelerde de hız kesmeyen Vakıfbank takım halinde libero Gizem, pasör Naz, pasör çaprazı Lonneke, smaçörleri Gözde, Zhu, oeta oyuncuları Kübra ve Milena çok iyi bir oyun ortaya koydu. İkinci teknik molayı da 6-16 önde bitirdi, Seti de 14- 25 maçı da 0-3 aldı. 16-da 16 yapan Vakıfbank yenilgisiz liderliğini bu hafta da sürdürdü.