Arığ: ''Rehavete kapılmak istemiyoruz"

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 3-1 mağlup eden İdmanocağı'nın antrenörü Reşat Arığ, takım olarak rehavete kapılmak istemediklerini belirtti.

Arığ, yaptığı yazılı açıklamada, güçlü bir rakip karşısında sahada istediklerini yaparak, 3 puanı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Oyuncularını başarılarından dolayı da kutlayan Arığ, "Çanakkale Belediyespor karşılaşmasına iyi başlayıp, iyi bitirdik. Son iki haftada sahamızda oynadığımız müsabakalarda takım olarak çok iyi oyun sergiledik. Ligin ilk yarısında İdmanocağı'nın sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıları aştıktan sonra bu takımın çok iyi bir konuma geleceğine inanmıştık. Bunu son iki maçı kazanarak gösterdik." şeklinde görüşlerini aktardı.

Bir aile olduklarına dikkati çeken Arığ, "Cumartesi günü Ankara deplasmanında Halkbank ile karşılaşacağız. Takım olarak rehavete kapılmak istemiyoruz. Önümüzdeki maçlardan da puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İdmanocağı'nın genç pasörü Kübra Kegan ise Çanakkale Belediyespor karşısında takım olarak çok iyi oyun sergilediklerine işaret etti.

Herkesin elinden geleni sahaya yansıttığına dikkati çeken Kübra Kegan, "Oyuna çok iyi bir giriş yaptık. Rakibimizin hatalarını iyi değerlendirdik. Üst sıralara çıkışımızdan dolayı çok mutluyuz. Aynı başarıyı bu hafta sonu Ankara'da karşılaşacağımız Halkbank müsabakasında da göstermek istiyoruz." diye görüş bildirdi.

İdmanocağı, evinde iki hafta art arda oynadığı maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor'u aynı sonuçla 3-1 mağlup ederek, puanını 12'ye yükseltti ve lig sıralamasında 10. sıraya yerleşti.