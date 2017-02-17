Filede dev maç!

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı 16 karşılaşmayı da kazanan VakıfBank namağlup lider durumda bulunurken, 12 galibiyet ve 4 yenilgi alan Eczacıbaşı VitrA ise ikinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı VakıfBank 3-2'lik skorla kazanmıştı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de aynı grupta yer alan iki ekip arasında bu kulvarda oynanan ilk maçtan da VakıfBank, 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.