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Çanakkale Belediyespor: 2 - Fenerbahçe: 3
18 Şubat 2017 , 15:55
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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Sait Akdemir, Mehmet Ali Çiftçi
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Sinem Barut, Jerkov, Ceren Kestirengöz, Kulan (Buse Kayacan, Hande Şahbaz, Ceren Çınar, Elif Uzun)
Fenerbahçe: Nur Dicle Babat, Balkestein, Ezgi Dilik, Eda Erdem Dündar, Kim, Pereira (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Kom, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 25-22, 14-16
Süre: 126 dakika (27, 27, 25, 28, 19)
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