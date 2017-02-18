Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Bayanlar 1. Lig

Çekişmeli maç Halkbank'ın

Tarih18 Şubat 2017 , 18:14

Yorum
Çekişmeli maç Halkbank'ın

Halkbank: 3 - İdmanocağı: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Yücel Yolagelen

Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Salas, Grigoreva (Derya Çayırgan, Ceyda Durukan, Yeliz Askan Başa, Aslıhan Kılıç) 

İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowronska, Sanchez, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Matienko, Ece Hocaoğlu, Nefize Bayramoğlu)

Setler: 25-20, 25-27, 28-26, 25-23

Süre: 130 dakika (29, 34, 37, 30)

 

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki 17. hafta maçında Halkbank, sahasında İdmanocağı'nı 3-1 yendi. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri

me