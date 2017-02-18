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Çekişmeli maç Halkbank'ın
18 Şubat 2017 , 18:14
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Halkbank: 3 - İdmanocağı: 1
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Yücel Yolagelen
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Salas, Grigoreva (Derya Çayırgan, Ceyda Durukan, Yeliz Askan Başa, Aslıhan Kılıç)
İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Skowronska, Sanchez, Kübra Kegan (Ayça Naz İhtiyaroğlu, Matienko, Ece Hocaoğlu, Nefize Bayramoğlu)
Setler: 25-20, 25-27, 28-26, 25-23
Süre: 130 dakika (29, 34, 37, 30)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki 17. hafta maçında Halkbank, sahasında İdmanocağı'nı 3-1 yendi.
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