Vakıfbank namağlup ilerliyor!

VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 0

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Tayfun Şener

VakıfBank: Naz Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Özbay, Kimberly)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ceylan Arısan, Ognjenovic (Gülden Kuzubaşıoğlu, Boskovic, Nilay Özdemir, Simge Aköz, Hande Baladin)

Setler: 25-13, 25-20, 25-23

Süre: 78 dakika (23 ,25, 30)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı VitrA 5. kez mağlup oldu. VakıfBank, iki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı da 3-2'lik skorla kazanmıştı.