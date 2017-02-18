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Vakıfbank namağlup ilerliyor!
18 Şubat 2017 , 18:22
VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Tayfun Şener
VakıfBank: Naz Akyol, Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Özbay, Kimberly)
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ceylan Arısan, Ognjenovic (Gülden Kuzubaşıoğlu, Boskovic, Nilay Özdemir, Simge Aköz, Hande Baladin)
Setler: 25-13, 25-20, 25-23
Süre: 78 dakika (23 ,25, 30)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı VitrA 5. kez mağlup oldu. VakıfBank, iki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı da 3-2'lik skorla kazanmıştı.
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