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Voleybolda derbi heyecanı!
18 Şubat 2017 , 10:40
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.
GS Park Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Ligde geride kalan 16 haftada 11 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Galatasaray dördüncü, 7 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Beşiktaş ise sekizinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazanmıştı.
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