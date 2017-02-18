- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Voleybolda derbi heyecanı!
18 Şubat 2017 , 10:40
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.
GS Park Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Ligde geride kalan 16 haftada 11 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Galatasaray dördüncü, 7 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Beşiktaş ise sekizinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazanmıştı.
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 7
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller