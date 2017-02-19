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Bursa B. Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1

Tarih19 Şubat 2017 , 00:22

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Bursa B. Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Nurper Özbar, Ali Bağde

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Da Silva, Prokopic, Horvath (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Bashnakova)

Nilüfer Belediyespor: Trushkina, Kozlova, Bytsenko, Cemre Janset Erkul, Duygu Düzceler, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Ceyda Aktaş, Selen Kafadar Aşıcı)

Setler: 25-21, 15-25, 25-22, 25-19

Süre: 107 dakika (25, 26, 29, 27) 

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