- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bursa B. Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1
19 Şubat 2017 , 00:22
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
- Nilüfer Bld.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Nurper Özbar, Ali Bağde
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Da Silva, Prokopic, Horvath (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Bashnakova)
Nilüfer Belediyespor: Trushkina, Kozlova, Bytsenko, Cemre Janset Erkul, Duygu Düzceler, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Ceyda Aktaş, Selen Kafadar Aşıcı)
Setler: 25-21, 15-25, 25-22, 25-19
Süre: 107 dakika (25, 26, 29, 27)
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
- Nilüfer Bld.
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 4
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 16
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller