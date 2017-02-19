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Derbide gülen Galatasaray!

Tarih19 Şubat 2017 , 14:52

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Derbide gülen Galatasaray!

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 0

Salon: GS Park 

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Galatasaray: Güldeniz Önal, Jack, Gamze Alikaya, Leys, Ruseva, Seda Aslanyürek (Nihan Güneyligil, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar)

Beşiktaş: Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli, Van Hacke, Rausseaux, Kseniya, Çağla Akın (Bihter Dumanoğlu, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Zehra Güneş, Hümay Topaloğlu, Merve Gülaç)

Setler: 25-20, 25-18, 25-16

Süre: 72 dakika (25, 24, 23)

 

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

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