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Derbide gülen Galatasaray!
19 Şubat 2017 , 14:52
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: GS Park
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Galatasaray: Güldeniz Önal, Jack, Gamze Alikaya, Leys, Ruseva, Seda Aslanyürek (Nihan Güneyligil, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar)
Beşiktaş: Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli, Van Hacke, Rausseaux, Kseniya, Çağla Akın (Bihter Dumanoğlu, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Zehra Güneş, Hümay Topaloğlu, Merve Gülaç)
Setler: 25-20, 25-18, 25-16
Süre: 72 dakika (25, 24, 23)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
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