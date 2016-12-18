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Efeler Ligi'nde görünüm
18 Aralık 2016 , 18:06
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
Voleybolda Efeler Ligi'nin ilk devresi bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Günün maçında İnegöl Belediyespor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Memleketspor'u 25-17, 27-25 ve 25-19'luk set sonuçlarıyla 3-0 yendi.
Efeler Ligi'nde ilk yarı, 29 puanı bulunan Ziraat Bankası'nın liderliğiyle tamamlandı.
Ligde ikinci yarı, ocak ayının ilk haftasında başlayacak.
İlk yarı sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1
|ZİRAAT BANKASI
|11
|9
|2
|30
|14
|29.250
|2
|ARKAS SPOR
|11
|8
|3
|27
|14
|26.200
|3
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|11
|8
|3
|28
|17
|24.290
|4
|FENERBAHÇE
|11
|8
|3
|26
|18
|23.770
|5
|MALİYE PİYANGO
|11
|6
|5
|25
|19
|22.390
|6
|HALKBANK
|11
|6
|5
|24
|23
|19.310
|7
|İNEGÖL BELEDİYESPOR
|11
|5
|6
|24
|18
|19.260
|8
|GALATASARAY HDI SİGORTA
|11
|6
|5
|24
|23
|19.230
|9
|TOKAT BELEDİYE PLEVNE
|11
|4
|7
|20
|28
|11.480
|10
|AFYON BLD. YÜNTAŞ
|11
|4
|7
|15
|26
|11.150
|11
|BEŞİKTAŞ
|11
|2
|9
|12
|28
|9.220
|12
|ŞANLIURFA MEMLEKETSPOR
|11
|0
|11
|6
|33
|1.075
- İlgili:
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- Erkekler 1. Lig
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