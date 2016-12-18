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Efeler Ligi'nde görünüm

Tarih18 Aralık 2016 , 18:06

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Efeler Ligi'nde görünüm

 Voleybolda Efeler Ligi'nin ilk devresi bugün oynanan tek maçla tamamlandı. 

Günün maçında İnegöl Belediyespor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Memleketspor'u 25-17, 27-25 ve 25-19'luk set sonuçlarıyla 3-0 yendi. 

Efeler Ligi'nde ilk yarı, 29 puanı bulunan Ziraat Bankası'nın liderliğiyle tamamlandı.

Ligde ikinci yarı, ocak ayının ilk haftasında başlayacak. 

İlk yarı sonunda oluşan puan durumu şöyle: 

Sıra Takım O G M AS VS P
1 ZİRAAT BANKASI 11 9 2 30 14 29.250
2 ARKAS SPOR 11 8 3 27 14 26.200
3 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 11 8 3 28 17 24.290
4 FENERBAHÇE 11 8 3 26 18 23.770
5 MALİYE PİYANGO 11 6 5 25 19 22.390
6 HALKBANK 11 6 5 24 23 19.310
7 İNEGÖL BELEDİYESPOR 11 5 6 24 18 19.260
8 GALATASARAY HDI SİGORTA 11 6 5 24 23 19.230
9 TOKAT BELEDİYE PLEVNE 11 4 7 20 28 11.480
10 AFYON BLD. YÜNTAŞ 11 4 7 15 26 11.150
11 BEŞİKTAŞ 11 2 9 12 28 9.220
12 ŞANLIURFA MEMLEKETSPOR 11 0 11 6 33 1.075


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