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Voleybol karşılaşmalarında günün sonuçları

Tarih18 Aralık 2016 , 19:48

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Voleybol karşılaşmalarında günün sonuçları

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftası geride kalırken, Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı, 11. haftanın son maçıyla tamamlandı.  

Alınan sonuçlar şöyle:  

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0 

İdmanocağı-Nilüfer Belediyespor: 3-2

Fenerbahçe-Seramiksan: 3-1

Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor: 3-0  

Efeler Ligi

İnegöl Belediyespor-Şanlıurfa Memleketspor: 3-0

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