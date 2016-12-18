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Voleybol karşılaşmalarında günün sonuçları
18 Aralık 2016 , 19:48
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Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftası geride kalırken, Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı, 11. haftanın son maçıyla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0
İdmanocağı-Nilüfer Belediyespor: 3-2
Fenerbahçe-Seramiksan: 3-1
Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor: 3-0
Efeler Ligi
İnegöl Belediyespor-Şanlıurfa Memleketspor: 3-0
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