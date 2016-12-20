"İlk 2 yolunda avantaj elde etmek istiyoruz"

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında 22 Aralık Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'la mücadele edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ilk 2 yolunda avantaj elde etmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe günü karşılaşacakları VfB Friedrichshafen'ın grubun ilk maçında Paris Volley'i 3-2 yendiğini belirtti. Bu nedenle Almanya'da oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu kaydeden Özden, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"VfB Friedrichshafen ilk maçta aldığı galibiyetle gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı. Ancak Zenit Kazan önünde aldığımız mağlubiyet bizi hedefimizden saptırmış değil. Almanya'dan galibiyetle dönerek hem önemli bir rakibimiz olan VfB Friedrichshafen'ın yolunu kesmek hem de ilk 2 yolunda avantaj elde etmek istiyoruz."

VfB Friedrichshafen ile Arkas Spor arasında ZF Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.