- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kupada eşleşmeler belli oldu!
21 Aralık 2016 , 17:18
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, erkeklerde maç programı belli oldu.
Ligde birinci devre sonunda puan durumunda ilk 4 sırayı alan takımların direkt final etabına katılacağı organizasyonda, 5-12 sıralarda yer alan takımlar birbirleriyle eşleşti. Müsabakalar, iki maç üzerinden oynanacak. Puan, set ve sayı averajları üstün olan 4 takım final grubuna yükselecek, 4 takım elenecek. Set ve sayı eşitliğinde ise ikinci maçın yapıldığı yerde 15 sayılık altın set oynanacak ve kazanan finale yükselecek.
Erkeklerde final müsabakaları 10-12 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de oynanacak. Kupada maç programı şöyle:
1. maçlar
24 Aralık Cumartesi:
14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)
15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Maliye Piyango (Afyonkarahisar Atatürk)
25 Aralık Pazar:
14.00 Beşiktaş-Halkbank (Akatlar)
14.00 Şanlıurfa Memleketspor-Galatasaray HDI Sigorta (Harran Üniversitesi)
2. maçlar
28 Aralık Çarşamba:
16.00 İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (İnegöl)
15.00 Maliye Piyango-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)
17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)
29 Aralık Perşembe:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Şanlıurfa Memleketspor (GS Park Voleybol)
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
YORUM EKLE
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar