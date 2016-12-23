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Arkas'tan ilk galibiyet

Tarih23 Aralık 2016 , 00:56

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Arkas'tan ilk galibiyet

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Alman ekibi VfB Friedrichshafen'i deplasmanda 3-2 yendi.

Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan Arkas Spor, üçüncü maçında 18 Ocak 2017'de deplasmanda Fransa'nın Paris Volley takımı ile karşılaşacak. 

 

- VfB Friedrichshafen: 2 - Arkas Spor: 3

Salon: ZF Arena 

Hakemler: Alin Mateizer (Romanya), Agnieszka Michlic (Polonya) 

VfB Friedrichshafen: Rousseaux, Klein, Finger, Mustedanovic, Takvam, Tischer (Protopsaltis, Malescha, Steuerwald, Sossenheimer, Kocian)

Arkas Spor: Mauricio, Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Sanchez (Bravo, Yiğit Gülmezoğlu, Hakkı Çapkınoğlu) 

Setler: 21-25, 23-25, 25-22, 25-19, 12-15 

Süre: 128 dakika (27, 29, 28, 25, 19) 

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