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Halkbank set vermedi!

Tarih25 Aralık 2016 , 15:57

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Halkbank set vermedi!

Beşiktaş: 0 - Halkbank: 3

Salon: BJK Akatlar Arena

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Beşiktaş: Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge, Görkem Yazgan (Nuri Şahin, Fatih Cihan, Çağlar Aksoylu)

Halkbank: Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Achrem, Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu (Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Caner Dengin)

Setler: 19-25, 22-25, 16-25

Süre: 76 dakika (24, 27, 25)

 

Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında Halkbank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. 

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 28 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

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