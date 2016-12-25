- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Halkbank set vermedi!
25 Aralık 2016 , 15:57
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş: 0 - Halkbank: 3
Salon: BJK Akatlar Arena
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Beşiktaş: Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge, Görkem Yazgan (Nuri Şahin, Fatih Cihan, Çağlar Aksoylu)
Halkbank: Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Achrem, Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu (Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Caner Dengin)
Setler: 19-25, 22-25, 16-25
Süre: 76 dakika (24, 27, 25)
Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında Halkbank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 28 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar