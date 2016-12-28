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Beşiktaş kazandı, Halkbank turladı!
28 Aralık 2016 , 20:35
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Halkbank: 2 - Beşiktaş: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Vedat Kırçova
Halkbank: Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Akhrem, Samet Faik Güneş, Mustafa Ramazanoğlu (Hasan Yeşilbudak, Kooy, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Abdullah Cam)
Beşiktaş: Fatih Cihan, Görkem Yazgan, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı (Nuri Şahin, Çağlar Aksoylu)
Setler: 21-25, 25-23, 27-25, 19-25, 15-17
Süre: 125 dakika (26, 29, 30, 22, 18)
Voleybolda Erkekler Kupa Voley birinci bölüm rövanş maçında, Beşiktaş deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi.
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Halkbank, final grubuna yükseldi.
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